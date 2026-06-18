Flugabwehr zeigt sich hilflos

Zahlreiche Aufnahmen von Augenzeugen zeigen allerdings auch die teilweise Hilflosigkeit der Flugabwehr. «Scheisse, daneben», schreit ein Augenzeuge, als er filmt, wie eine der Flugabwehrraketen an der Drohne vorbeirast. Die wiederum fliegt - trotz des andauernden Gewehrfeuers - durch eine Rauchsäule von einem früheren Einschlag weiter auf die Ölanlage zu. Zehn Sekunden später schlägt auch ein zweiter Versuch, den unbemannten Flugkörper mit einer Rakete abzuschiessen, fehl. Wo die Flugabwehrraketen einschlagen, bleibt unklar; die Drohne erreicht dem Anschein nach ihr Ziel.