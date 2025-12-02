Zuletzt ist erneut Bewegung in das Ringen um ein Ende des seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine gekommen. Hintergrund ist ein amerikanischer 28-Punkte-Plan, den Beobachter jedoch als «russische Wunschliste» kritisierten. Europäer und Ukrainer verhandelten den Plan mit US-Vertretern nach. Nach dem jüngsten Treffen in Florida am Sonntag sprachen Washington und Kiew von Fortschritten. Allerdings hiess es auch, dass noch viel Arbeit vor den einzelnen Parteien liege./ksr/DP/mis