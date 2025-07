Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch immer wieder Ziele in Russland an. Am Vortag wurden dem Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, zufolge zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Die Opfer und Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine./ksr/DP/stk