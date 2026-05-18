Die Lage rund um das von Moskau besetzte und kontrollierte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja spitzt sich aus russischer Sicht bedrohlich zu. «Wir nähern uns immer mehr einem Punkt, ab dem es kein Zurück mehr gibt», sagte Alexej Lichatschow, Leiter des Moskauer Atomkonzerns Rosatom. Der Konzern hatte das von russischen Truppen besetzte AKW unmittelbar nach Beginn der Invasion vor über vier Jahren unter seine Kontrolle gebracht. In der vergangenen Zeit häuften sich mutmasslich ukrainische Artillerie- und Drohnenangriffe auf das Kraftwerksgelände.