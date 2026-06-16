Selenskyj lobte Kiews Geheimdienste für «ihre effektive Arbeit»; die Raffinerie auf Moskauer Stadtgebiet liege 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. «Russland muss gezwungen werden, den Krieg gegen unser Volk zu beenden», sagte der Präsident, der heute am G7-Gipfel im französischen Évian teilnimmt. Er dürfte bei den Treffen mit den westlichen Verbündeten den Treffer als neuen Beleg dafür anbringen, dass sich die Lage in dem Krieg aus seiner Sicht zugunsten der Ukraine gewendet habe.