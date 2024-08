Zugleich dauerten nach der am 6. August begonnenen ukrainischen Invasion im russischen Gebiet Kursk die Kämpfe an. Das Verteidigungsministerium in Moskau listete eine Vielzahl an Kampfhandlungen und einzelne angebliche Erfolge auf - beim Versuch, die ukrainischen Truppen zurückzuschlagen. Dagegen fassten russische Militärblogger die Lage als stabil angespannt zusammen.