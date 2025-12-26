Nach Bekanntwerden eines 28 Punkte umfassenden und vielfach als «russische Wunschliste» kritisierten Friedensplans hatten sich europäische Staats- und Regierungschefs an der Seite der Ukraine in den Verhandlungsprozess eingeschaltet und versucht, für den Fall einer Vereinbarung das Schlimmste für das vor fast vier Jahren angegriffene Land abzuwenden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die derzeit 20 diskutierten Punkte mittlerweile öffentlich ausgebreitet. Russland, das bislang nicht von Maximalforderungen in dem Krieg abgerückt ist, hat dazu aber noch keine Position formuliert.