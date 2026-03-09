Auch Ukraine-Krieg Thema

Ausserdem habe der US-Präsident erneut sein Interesse ausgedrückt, den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich zu beenden, hiess es in der Mitteilung. Russland habe die Vermittlungsbemühungen von Trump und seinem Team positiv bewertet und eine Beurteilung der derzeitigen Lage an der Front gegeben. Russland rücke dort «äusserst erfolgreich» vor, sagte Uschakow. Die russische Armee arbeitet sich in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskrieg Beobachtern zufolge langsam vor und erleidet hohe Verluste.