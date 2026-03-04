Der Tanker kam dem Ministerium zufolge beladen aus dem russischen Hafen Murmansk. Alle 30 Besatzungsmitglieder, demnach russische Staatsbürger, seien gerettet worden, teilte das Ministerium mit Dank an Malta mit. Der Vorfall werde als Akt internationalen Terrors und Piraterie eingestuft. Ausserdem warf Moskau Mitgliedstaaten der EU vor, solche Handlungen zu dulden. Zu den Folgen des Vorfalls machte das Ministerium keine Angaben. Auf nicht überprüfbaren Fotos und Videos in sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, waren Rauch und Feuer auf einem stark beschädigten Schiff zu sehen.