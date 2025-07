Eine ukrainische Bestätigung für die vollständige Eroberung gibt es bislang nicht. Beim Generalstab in Kiew tauchte die Kleinstadt in Berichten zuletzt vor knapp zwei Wochen auf. Ukrainische Militärbeobachter kennzeichnen in ihren Karten grössere westliche Teile der Stadt als weiter unter ukrainischer Kontrolle stehend.