Russland hat die Angriffe Israels und der USA auf Ziele im Iran verurteilt und eine umgehende Rückkehr zur Diplomatie gefordert. Umfang und Art der «militärpolitischen und propagandistischen Vorbereitungen» liessen keinen Zweifel daran, dass es sich um einen «im Voraus geplanten und unprovozierten Akt bewaffneter Aggression gegen einen souveränen und unabhängigen Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen handelt», teilte das Aussenministerium in Moskau mit. Die Rede war von einem «unüberlegtem Schritt», der gegen das Völkerrecht verstosse.