Anders als sein Amtsvorgänger Olaf Scholz (SPD) hatte Merz in der Vergangenheit mehrfach signalisiert, dass er einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine offen gegenübersteht. Moskau drohte häufiger damit, dass die Lieferung den Kriegseintritt Deutschlands bedeuten würde, da angeblich nur deutsche Soldaten die Waffe bedienen könnten. Allerdings zählt der Taurus auch in den Armeen Schwedens und Spaniens zum Arsenal, ohne dass deutsche Soldaten beteiligt wären.