Polen ist wegen der gespannten Lage aufgrund des Kriegs in seinem Nachbarland Ukraine besorgt und schliesst für die Zeit der Militärübung seine Grenze zu Belarus. Auch der grenznahe Luftraum Polens und Lettlands ist gesperrt. Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat sich der Konflikt zwischen Russland und der Nato weiter zugespitzt./ksr/DP/nas