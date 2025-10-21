Der stellvertretende russische Aussenminister Sergej Rjabkow hat Berichte zurückgewiesen, wonach das Treffen von Aussenminister Sergej Lawrow und seinem US-Kollegen Marco Rubio vertagt worden sei. «Man kann nichts verschieben, worüber es keine Vereinbarung gab», sagte er der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. «Wir hatten weder eine ungefähre Vorstellung des Zeitpunkts noch des Ortes eines solchen Kontakts.» Die Idee eines Treffens bestehe, aber es sei noch zu früh, über einen Termin zu sprechen.