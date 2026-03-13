Dmitrijew, der erst diese Woche für Wirtschaftsgespräche in den USA war, sprach nun von rund 100 Millionen Barrel russischem Öl, das sich im Transit befinde. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Energiekrise scheine eine weitere Lockerung der Beschränkungen für russische Energieträger immer unausweichlicher, schrieb Dmitrijew. «Trotz des Widerstands eines Teils der Brüsseler Bürokratie.» 100 Millionen Barrel Öl entsprechen in etwa dem weltweiten Verbrauch an einem Tag.