In Moskau ist die Stimmung gedrückt. Die traditionelle Militärparade am 9. Mai ging zwar störungsfrei über die Bühne, aber Moskau war von US-Vermittlung für eine Waffenruhe und dem Stillhalten der Ukraine abhängig. Wenige Tage zuvor war eine ukrainische Drohne durch die Moskauer Flugabwehr gelangt und in ein Hochhaus eingeschlagen - nur etwa sechs Kilometer vom Roten Platz entfernt. Bei einem weiteren Gegenangriff vor etwas mehr als einer Woche gab es Tote in der Region Moskau.