Einer dieser Krisensektoren ist die russische Automobilbranche. Dabei galt der russische Automobilmarkt einst als Wachstumstreiber. Im fernen 2008 wurden drei Millionen Neufahrzeuge in Russland verkauft - und die Experten spekulierten nicht mehr darüber ob, sondern wann Russland Deutschland als grössten Automarkt Europas überholen würde. Davon ist das Land weit entfernt. 2024 wurde noch gerade einmal die Hälfte umgesetzt - und in diesem Jahr geht es weiter rapide abwärts.