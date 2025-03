Russlands neuer Botschafter in den USA, Alexander Dartschijew, hat sich nach Ankunft in Washington hoffnungsfroh für einen Neustart in den Beziehungen gezeigt. Die praktische Arbeit zwischen Russland und den USA beim Wiederaufbau der Kontakte habe ein «gutes Tempo» erreicht, meinte der 64-Jährige. «Aber es braucht mehr Anstrengungen», sagte er laut einer Mitteilung der russischen Botschaft bei Telegram. Als Beispiel nannte der Diplomat einen Abbau der Sanktionen gegen Russland.