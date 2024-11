Mostobst wächst oft an Hochstammbäumen

Ein grosser Teil des Mostobstes in der Schweiz wachse an ökologisch wertvollen Hochstammbäumen. Sie gehörten seit Jahrhunderten zum Kulturgut des Landes und bildeten gleichzeitig den Lebensraum vieler Nützlinge in der Landwirtschaft. Die Pflege dieser Hochstammbäume sei zeitintensiv und «erfordert viel Herzblut und eine grosse Portion Leidenschaft», schrieb der Verband weiter. Mittlerweile gebe es auch viele Betriebe, die Mostobstanlagen mit Niederstammkulturen betreiben. Gemeinsam würden alle dazu beitragen, dass für das Schweizer Traditionsgetränk genügend Rohstoff vorhanden sei.