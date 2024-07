Die Deutz-Aktien fielen am Mittwochvormittag um 5,6 Prozent auf 5,75 Euro. Der Kurs war aber zuletzt auch schon deutlich gestiegen, insbesondere seit Vorstandschef Sebastian Schulte im Juni in der «Welt am Sonntag» Überlegungen hinsichtlich eines Einstiegs ins Rüstungsgeschäft erörtert hatte. Erwogen werden demnach die Lieferung von Motoren für radgetriebene Panzer, Mannschaftstransporter und Versorgungsfahrzeuge. Trotz des aktuellen Kursrücksetzers summieren sich die Gewinne seither immer noch auf rund 16 Prozent.