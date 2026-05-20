Der Kandidat von Staatspräsident Emmanuel Macron für den Vorsitz der Banque de France ist vom Parlament bestätigt worden. In einer gemeinsamen Abstimmung der beiden Finanzausschüsse des Parlaments sprachen sich am Mittwoch zwar 58 von 110 Abgeordneten gegen die Ernennung von Emmanuel Moulin aus. Damit wurde die für eine Ablehnung erforderliche Dreifünftelmehrheit aber nicht erreicht.