Die Grossreederei MSC und die Stadt Hamburg sind bei ihren Plänen für den Hamburger Hafenlogistiker HHLA fast am Ziel. Nach endgültigem Ablauf des MSC-Kaufangebots an die HHLA-Aktionäre in der Nacht zu Freitag dürften MSC und Stadt gemeinsam auf mindestens gut 88 Prozent der HHLA-Anteile kommen - genug, um die HHLA wie geplant künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen zu können.

07.12.2023 14:12