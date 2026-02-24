Weil für die Reparaturen viele Ersatzteile angefertigt werden müssen, bremsen die Arbeiten auch den Bau neuer Triebwerke. So plant Airbus-Chef Faury für 2026 zwar so viele Flugzeugauslieferungen wie nie zuvor. Der Ausbau der A320neo-Produktion verschiebt sich jedoch weiter in die Zukunft: Ende 2027 dürften monatlich erst 70 bis 75 Maschinen pro Monat erreicht werden, erklärte er vergangene Woche. Die seit Jahren angepeilte Marke von 75 Jets dürfte erst danach dauerhaft erreicht werden.