Der Triebwerksbauer MTU blickt nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal zuversichtlicher auf die Entwicklung der Marge im laufenden Jahr. Bei der um Sondereffekte bereinigten Profitabilität erwartet der Konzern jetzt einen Anstieg auf rund 13 Prozent, teilte der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in München mit. Damit würde die Marge das Niveau von 2023 in Höhe von 12,9 Prozent übertreffen. Bisher hatte MTU mit mehr als 12 Prozent gerechnet. Die anderen Ziele für das laufende Jahr wie die Umsatzprognose wurden bestätigt. Im zweiten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwas mehr als 30 Prozent auf 252 Millionen Euro. Die Marge zog auf 14,4 (Vorjahr 12,3) Prozent an. Damit übertraf MTU die Erwartungen der Experten./zb/mis