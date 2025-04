Der Triebwerksbauer MTU hat im ersten Quartal überraschend stark zugelegt. Doch die weltweiten Handelskonflikte mit den USA und der Wertverlust des Dollar kratzen an den Jahreszielen des Managements. Der Umsatz dürfte geringer ausfallen als gedacht, und die Zölle könnten den Gewinn belasten, teilte der Dax-Konzern überraschend am Montagabend in München mit. An der Börse ging es am Dienstag dennoch nach oben.