Der Münchner Triebwerksbauer MTU will im neuen Jahr kräftig wachsen. Der Erlös solle auf 8,3 bis 8,5 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax -Konzern am Freitag in München mit. Damit positioniert sich der Vorstand optimistischer als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) solle unterdessen im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich zulegen - so wie auch der bereinigte Nachsteuergewinn. «Wir halten die MTU auch 2025 weiter auf Rekordkurs», sagte Noch-Konzernchef Lars Wagner laut Mitteilung.