Den stärksten Anstieg erwartet das Management in der Sparte mit Zivilflugzeugen - organisch soll der Umsatz hier im mittleren Zehner-Prozentbereich zulegen. Auch das Geschäft mit Wartung, Instandhaltung und Ersatzteilen in der zivilen Luftfahrt soll mehr Erlös einfahren, hier steht ein organisches Umsatzplus in der niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentspanne auf dem Zettel. Das Militärgeschäft dürfte langsamer als die anderen Sparten wachsen.