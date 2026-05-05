Die Mühlenbetreiberin hat nun eine Rückstellung von rund 3 Millionen Franken für die Abschreibung des Restwerts der Infrastruktur sowie für den Finanzierungsbedarf des Sozialplans gebildet, wie es weiter heisst. Diese Rückstellung werde das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres negativ beeinflussen. Dagegen werde der Cashflow des Unternehmens durch die ausserordentliche Abschreibung nicht beeinträchtigt. Ab 2027 soll die Restrukturierung zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit führen.