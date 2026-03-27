Müller bleibt zentrale Instanz

Der neuen Geschäftsleitung gehörten demnach sieben Mitglieder an. Das Gremium berichte an Müller, der die Neuausrichtung veranlasst habe und der «weiterhin die zentrale Instanz» bleibe. Das Unternehmen sollte damit «noch agiler, schneller und professioneller agieren». Müller zählt zu den wenigen Unternehmern in Deutschland, die in diesem Alter noch Verantwortung für ein Unternehmen dieser Grösse tragen. Über die Mitteilung hinaus wollte sich das Unternehmen nicht weiter äussern, wie das Unternehmen auf Nachfrage am Freitag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.