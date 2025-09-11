Vier Alnatura-Standorte wird der Detailhändler selbst weiternutzen, wie die Migros Zürich am Donnerstag mitteilte. An weiteren vier Standorten liefen die Mietverträge aus und sie würden «zurückgegeben». Für die restlichen sieben Filialen liefen noch Verhandlungen über die künftige Nutzung.