Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re bekommt einen neuen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Joachim Wenning (60) wolle seinen Vertrag «nach reiflicher Überlegung» nicht verlängern und übergebe den Posten zum 1. Januar 2026 an den bisherigen Finanzvorstand Christoph Jurecka (50), teilte der Dax-Konzern überraschend am Mittwoch in München mit. Neuer Finanzchef wird zum selben Zeitpunkt Andrew Buchanan (47), der seit einigen Jahren die Finanzen der Rückversicherungssparte führt./stw/mis