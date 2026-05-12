Im ersten Quartal verdiente die Munich Re unter dem Strich gut 1,7 Milliarden Euro - rund 57 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und etwa so viel wie von Analysten im Schnitt erwartet. Dies lag vor allem an deutlich geringeren Schäden durch Naturkatastrophen. In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung lagen die Grossschäden diesmal nur bei 130 Millionen Euro, nachdem die Waldbrände in Kalifornien die Summe Anfang 2025 auf mehr als eine Milliarde Euro nach oben getrieben hatten. Für die Versicherungsbranche war das Ereignis mit versicherten Schäden von rund 40 Milliarden US-Dollar (rund 34 Mrd Euro) die teuerste Waldbrandkatastrophe der Geschichte.