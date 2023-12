Höhere Preise für Rückversicherungsschutz beflügeln die Gewinnaussichten der Munich Re für das kommende Jahr. Vorstandschef Joachim Wenning rechnet für 2024 mit einem Überschuss von etwa 5 Milliarden Euro, wie der weltgrösste Rückversicherer am Freitag in München mitteilte. Das sind elf Prozent mehr als die 4,5 Milliarden Euro, die sich der Manager für 2023 vorgenommen hat. Obwohl Analysten bereits für das kommende Jahr mit einem Gewinn in dieser Grössenordnung gerechnet hatten, kamen die Neuigkeiten an der Börse gut an. Auch die Erstversicherungstochter Ergo soll weiter zulegen.

15.12.2023 11:03