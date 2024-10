Die jüngste Hurrikan-Serie in den USA kommt den weltgrössten Rückversicherer Munich Re teuer zu stehen. Allein Wirbelsturm «Helene» Ende September schlug mit rund einer halben Milliarde Euro zu Buche. Und Hurrikan «Milton» von Anfang Oktober droht für die Münchner zu einer «signifikanten» Schadenbelastung zu werden. Doch Munich-Re-Chef Joachim Wenning macht an seinen Gewinnplänen für 2024 keine Abstriche. Er will sein bisheriges Ziel von 5 Milliarden Euro Überschuss nun sogar übertreffen, wie der Dax-Konzern überraschend am Dienstag in München mitteilte.