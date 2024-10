So verdiente die Munich Re in den Monaten Juli bis September nach vorläufigen Zahlen rund 0,9 Milliarden Euro und damit rund eine halbe Milliarde weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Allein Hurrikan «Helene» in den USA schlug bei den Münchnern etwa mit einer halben Milliarde Euro zu Buche. Hinzu kamen Schäden durch Hurrikan «Beryl» in den USA, Sturmtief «Boris» mit Überflutungen in Zentral- und Osteuropa sowie drei Schadenereignisse in Kanada.