Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien kosten die Munich Re voraussichtlich eine Milliardensumme. Der Konzern schätzt seine Belastung auf insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro, wie er bei seiner Jahresbilanz am Mittwoch in München mitteilte. Vorstandschef Joachim Wenning hält trotzdem an seinem Ziel fest, den Gewinn in diesem Jahr auf 6 Milliarden Euro nach oben zu treiben. Im vergangenen Jahr war er um 23 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro gestiegen. Die Aktionäre können sich auf eine deutlich erhöhte Dividende freuen.