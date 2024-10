BADEN (awp international) - Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re drängt Erstversicherer wie Allianz und Axa angesichts immer teurerer Schäden zu weiteren Prämienerhöhungen bei deren Kunden. Die Munich Re werde in Europa weiterhin Rückversicherungsschutz bereitstellen, wenn die Erstversicherer in ihrem eigenen Geschäft auf risikogerechte Prämien abzielten, erklärte der Dax-Konzern beim Branchentreffen am Montag in Baden-Baden. Vorstandsmitglied Clarisse Kopf pochte auf eine Teilung der Risiken zwischen Rück- und Erstversicherern.