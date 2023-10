Die Munich Re erklärte ihren überraschend hohen Gewinn im dritten Quartal mit leicht unterdurchschnittlichen Grossschäden in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung. Zudem habe die Lebens- und Kranken-Rückversicherung besser abgeschnitten als angepeilt. Die Erstversicherungstochter Ergo habe hingegen wegen höherer Belastungen durch Naturkatastrophen etwas weniger verdient als im ersten und zweiten Quartal. Seine endgültigen Quartalszahlen will der Konzern wie geplant am 8. November veröffentlichen./stw/stk