Nach einem guten Lauf seit Jahresbeginn verlor die Munich-Re-Aktie am Vormittag bis zu knapp acht Prozent auf 560,40 Euro und war damit grösster Verlierer im Dax . In den Tagen vor der Vorlage der Quartalszahlen hatte das Papier allerdings stark zugelegt und sich wieder seinem Rekordhoch von 615,80 Euro aus dem April genähert. Mit dem Kursrückgang nach den Zahlen reduzierte sich das Plus im bisherigen Jahresverlauf auf gut 15 Prozent.