Die potenziellen Schäden von Cyberattacken sind nach Einschätzung des Rückversicherers Munich Re mittlerweile so gross, dass vorbeugende Schutzschirme sinnvoll wären. Die von «katastrophalen systemischen Ereignissen» - etwa Cyberkrieg oder der Ausfall kritischer Infrastruktur - verursachten Schäden würden die Kapazitäten der Versicherungsbranche übersteigen, schreiben die Fachleute des Münchner Dax -Konzerns in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Cyberkriminalität.