«Rekordniederschläge stehen wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Klimawandel, weil wärmere Luft mehr Feuchtigkeit halten kann, pro Grad der Erwärmung etwa sechs bis sieben Prozent mehr Feuchtigkeit», sagte der Wissenschaftler. «Ein Zusammenhang mit dem Klimawandel sei auf der meteorologischen Seite plausibel, auch wenn ein wissenschaftlicher Beweis in diesem Sinne nicht möglich sei. »Unsere Daten zeigen, dass die Schäden durch schwere Unwetter steigen, und auch diese Statistik macht einen Zusammenhang mit dem Klimawandel wahrscheinlich.« Beispiel: Allein die durch Sturzfluten des Sommers 2021 in Deutschland und den Nachbarländern hatten Gesamtschäden von 46 Milliarden Euro verursacht, die schwerwiegendste Naturkatastrophe in Europa seit mehreren Jahrzehnten.