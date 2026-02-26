Damals hatten die Rückversicherer von ihren Kunden wie Allianz und Generali noch von Jahr zu Jahr immer mehr Geld dafür verlangen können, dass sie ihnen Risiken aus deren Vertragsbeständen abnahmen. Dieser Trend fand jedoch schon 2025 sein Ende, und bei der wichtigen Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft Anfang 2026 musste die Munich Re einen Preisrückgang von zweieinhalb Prozent hinnehmen. Die Inflation und veränderte Risiken sind bei dieser Zahl herausgerechnet.