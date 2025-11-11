Im dritten Quartal verdiente die Munich Re unter dem Strich rund zwei Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Grund dafür waren vor allem geringe Grossschäden: In der grössten Sparte, der Schaden- und Unfall-Rückversicherung, beliefen sich die Belastungen durch Naturkatastrophen auf gerade mal 118 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Munich Re hier mit gut 1,3 Milliarden Euro mehr als elfmal so viel bezahlen müssen.