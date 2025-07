Mit Blick auf einen Nettogewinn von rund 3,2 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten bekräftigte Munich Re die Prognose für das Jahr. 2025 will das Unternehmen weiter ein Ergebnis von 6 Milliarden Euro erreichen. Details zum zweiten Quartal will Munich Re am 8. August veröffentlichen. Die im Dax notierte Aktie profitierte nur kurz von den Neuigkeiten./nas/he