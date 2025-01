Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re rechnet in den kommenden Jahren mit einem weiteren Gewinnwachstum. «Zumindest sieht es Stand heute auch noch nicht so aus, als ob wir am Ende der Fahnenstange angekommen wären», sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstagabend in München. Genaueres will er im Dezember verraten, wenn der Dax-Konzern seine neue Mehrjahresstrategie vorstellt. Für 2024 hat 2025 hat sich Wenning sechs Milliarden Euro Gewinn vorgenommen. Damit läge der Überschuss mehr als doppelt so hoch wie 2021.