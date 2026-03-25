Die weltweite Cyberkriminalität ist auf dem Vormarsch. Im Jahr 2028 könnten durch sie Schäden von 14 Billionen US-Dollar entstehen, schätzt der Rückversicherer Munich Re . Das sei mehr als die kombinierte Wirtschaftsleistung von Deutschland, Japan und Indien. Immer häufigere und raffiniertere Angriffe seien eine Belastung für alle Gesellschaften und Volkswirtschaften.