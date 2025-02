Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re hat seinen Gewinn trotz zweier zerstörerischer Hurrikane im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Auch dank höherer Preise für Rückversicherungsschutz stieg der Überschuss um 23 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen sein ursprüngliches Gewinnziel von 5 Milliarden klar und verdiente etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für 2025 peilt Vorstandschef Joachim Wenning weiterhin 6 Milliarden Euro an. Der Preisanstieg in der Rückversicherung scheint jedoch ein Ende zu finden.