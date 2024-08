An der Börse wurden die Zahlen und der lediglich bestätigte Ausblick verhalten aufgenommen. Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie pendelte am Donnerstag bei geringen Ausschlägen um den Vortagsschluss - zuletzt gab sie leicht nach. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Kurs um knapp 16 Prozent zu und gehört damit seit Ende 2023 zu den stärksten Dax-Titeln. Die Munich Re kommt aktuell auf einen Börsenwert von 58 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung des Konkurrenten Hannover Rück gab in diesem Zeitraum leicht auf 26 Milliarden Euro nach. Diejenige des Schweizer Rivalen Swiss Re legt um sieben Prozent auf umgerechnet circa 34 Milliarden Euro an.