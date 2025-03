Die Erstversicherungstochter der Munich Re , Ergo, tritt mit einer Übernahme in den US-Versicherungsmarkt ein. Mit dem Kauf von Next Insurance positioniere sich Ergo «im attraktiven Kundensegment der kleinen und mittleren Unternehmen» in den Vereinigten Staaten, teilte die Munich Re am Donnerstag mit. Der Vereinbarung liege eine Bewertung von 2,6 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro) für 100 Prozent der Anteile zugrunde; Ergo halte bereits etwa 29 Prozent. Die Aktien der Munich Re reagierten kaum auf die Nachrichten.