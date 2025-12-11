Für das laufende Jahr rechnet die Munich-Re-Spitze weiterhin mit einem Gewinn von sechs Milliarden Euro. Damit werde der Konzern seine für 2025 gesetzten Mittelfristziele voraussichtlich durchweg übertreffen, sagte Wenning. Die wichtigsten neuen Ziele für das Jahr 2030 hatte der Rückversicherer bereits am Mittwochnachmittag veröffentlicht. So soll der Konzerngewinn im Jahr 2026 auf etwa 6,3 Milliarden Euro steigen. Bis 2030 soll der Gewinn je Aktie dann um durchschnittlich mehr als acht Prozent wachsen.